Die aktuelle Handelswoche steht (bislang) ganz im Zeichen des US-Dollars. Nach einer Phase, in der der Greenback gegen Euro, Yen und Co. zu kämpfen hatte, zeigt er gegenwärtig Comeback-Qualitäten.

Noch am Montag (21.09.) hieß es in unserer Kommentierung „[…]Aus charttechnischer Sicht ist der Yen am Drücker. Die zuletzt skizzierten Kursziele (104,0 JPY und 102,0 JPY) kommen nun so langsam in Reichweite. Sicherlich stellt sich die aktuelle Situation aus Sicht des US-Dollars als überverkauft dar, sodass Gegenbewegungen des Greenbacks nicht überraschen sollten. Gleichzeitig muss jedoch konstatiert werden, dass das Potential etwaiger Gegenstöße unter fundamentalen Aspekten begrenzt zu sein scheint. [...] In den nächsten Handelstagen stehen ein Vielzahl wichtiger Termine an. Zum einen muss Fed-Präsident Powell den beiden Kammern des US-Kongresses Rede und Antwort stehen. Marktakteure erwarten sich hierdurch weitere wichtige Hinweise. Zum anderen stehen sowohl in Japan als auch in den USA eine Reihe relevanter Konjunkturdaten an. Kurzum: Der US-Dollar ist gegen den Yen weiter in Bedrängnis geraten. Der Bruch der eminent wichtigen Unterstützung bei 105,1 JPY könnte das entscheidende Signal in Richtung 104,0 JPY oder gar 102,0 JPY installiert haben. Um für eine charttechnische Entlastung zu sorgen, muss der US-Dollar zunächst über die 105,1 JPY zurückkehren. Noch besser wäre es allerdings, wenn es dem US-Dollar gelingen würde, die 106,0 JPY bzw. die 107,0 JPY zurückzuerobern.“

Der Greenback tauchte im Nachgang noch einmal in Richtung 104,0 JPY ab, drehte dann aber nach oben und startete eine durchaus ansprechende Gegenbewegung. Mit der Rückeroberung des Bereiches um 105,1 JPY setzte er bereits ein erstes, wichtiges Ausrufezeichen. Nun gilt es natürlich weiter nachzusetzen, um der Erholung Relevanz zu verleihen. Vor diesem Hintergrund muss der US-Dollar über die 106,0 JPY und 107,0 JPY laufen.

Bislang ist das Ganze mit Vorsicht zu genießen und lässt zunächst eher als Reaktion auf die vorherigen Kursverluste einordnen. Bereits jetzt von einer Trendwende zu sprechen, ist aus unserer Sicht verfrüht. Auf der Unterseite ist die Kuh noch nicht vom Eis. Ein erneuter Rücksetzer unter die 104,0 JPY würde die Lage wieder verschärfen.