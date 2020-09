Die Stimmung ist umgeschlagen

Fast sechs Monate lang lag der 20-Tage-Durchschnitt des Euwax Sentiments unterhalb der Nulllinie. Die hatte der Stimmungsindex am 24. März unterschritten und danach nicht wieder zurückerobern können. Im Tief lag das Barometer Anfang Juni bei unter minus 14 Punkten. Ein klarer Beleg dafür, wie pessimistisch die Trader an der Börse Stuttgart in der Aufschwungphase für den DAX waren. Niedrige Werte beim Euwax Sentiment bedeuten schließlich, dass die Mehrheit der Privatanleger auf fallende Kurse spekuliert.

Zu Wochenbeginn ist diese Phase nun zu Ende gegangen. Und zwar mit einem echten Paukenschlag. Als der DAX am Montag einen deutlichen Rückschlag verzeichnen musste, wurde beim Euwax Sentiment ein Wert von plus 42,5 notiert. Bei einer von minus 100 bis plus 100 reichenden Skala ist das schon bemerkenswert hoch. So viel Optimismus war in diesem Jahr an einem Tag noch nie beobachtet worden. Weil bei der Berechnung des 20-Tage-Schnitts zudem noch ein hoher negativer Wert herausfiel, sprang dieser von minus 2,68 auf plus 4,15 Punkte nach oben. Ein Stimmungsumschwung, wie man ihn nur selten erlebt. Aktuell notiert der Index bei plus 4,30 Punkten.