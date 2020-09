Den heutigen Handelstag beginnt Evotec mit einem kräftigen Anstieg. So springt der Kurs um rund sechs Prozent nach oben. Ein Platz unter den Tagesbesten ist damit schon jetzt gesichert. Ist das die Zeit für Gewinnmitnahmen oder bleiben die Bullen noch länger am Ruder?

Die Technik hat sich dadurch massiv verbessert. Weil die Aktie damit neue Maßstäbe setzen. Schließlich markiert der Kurs ein neues 4-Wochen-Hoch Die Aktionäre hatten diesen Umkehrpunkt bisher bei 23,39 EUR austariert. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Investoren, die eher das große Bild im Blick haben, können sich auf den GD200 stützen. Demnach befindet sich Evotec in Aufwärtstrends, da diese Durchschnittlinie bei 22,82 EUR verläuft. Damit gewinnen die Trends durch den heutigen Tag abermals kräftig an Fahrt.

