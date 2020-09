Dem Unternehmen drohen Abschreibungen, die doppelt so hoch wie die aktuelle Marktkapitalisierung von Aurora sind. Wir halten an unserem Primärszenario fest.

Primärszenario

Die Aktie hält sich weiterhin exakt ans Drehbuch. Wir befinden uns hier in der Formation von i nach v (im Chart in Braun) und die Aktie peilt nun das korrektive Tief ii an der Unterstützung von C$7.32 an. Im weiteren Verlauf sollte sich der Titel nach oben vorarbeiten. Wir gehen hier von einem fulminanten Anstieg bis in die Region von C$97 im Rahmen der laufenden Welle aus. Dazu müssten die Bullen allerdings jetzt ihre Unterstützung beisteuern, um die ersten Schritte in die neue Richtung zu ermöglichen.

FAZIT

Wir gehen nach wie vor davon aus, dass die Aktie nach dem Erreichen der Unterstützung bei C$7.32 die Wende nach Norden eingeleitet wird. Dies sollte einen fulminanten Anstieg mit sich bringen, denn der Widerstand bei C$22.04 dürfte dabei kein großes Hindernis darstellen. Allerdings müssen wir auch in Betracht ziehen, dass die Unterstützung bei C$7.32 hier noch einmal nach unten durchbrochen werden könnte. In diesem Fall steigen die Risiken für einen Totalausfall der Aktie massiv an. Allerdings erachten wir diese Wahrscheinlichkeit momentan für sehr gering. Dennoch müssen wir momentan auch diese Variante im Auge behalten.

Bald wird sich eine gute Möglichkeit für eine Long-Positionierung in der Aktie bieten.

