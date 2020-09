Aberdeen Standard Experte: Chinesische Staatsanleihen bieten Chancen im Risikomanagement

Falls FTSE Russel am morgigen Donnerstag beschließen sollte die von der chinesischen Regierung begebenen Papiere in den vielfach beachteten Referenzindizes aufzunehmen, könnten rund 140 Mrd. US-Dollar an den Markt für chinesische Onshore-Anleihen fließen. Mit der Aufnahme chinesischer Staatsanleihen folge der Indexbetreiber dem Beispiel der Betreiber des Bloomberg Barclays Global Aggregate Index und des J.P. Morgan Government Bond Index – Emerging Markets.

„Zusätzliche Engagements ausländischer Anleger in China scheinen angesichts der derzeit zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China kontraintuitiv“, schreibt Goh. Es handle sich hierbei um eine strategische Rivalität mit dem Ziel, die Entkopplung der beiden größten Volkswirtschaften weltweit voranzutreiben, indem Handels- und Anlagebarrieren erhöht werden. Gleichwohl sei ein starkes Interesse seitens internationaler Anleger, so etwa Staatsfonds und australische Pensionskassen, an chinesischen Staatsanleihen zu beobachten. „Dieses Interesse habe den Anteil ausländischer Beteiligungen auf ein Rekordniveau beflügelt“, so Goh. Auf ausländische Anleger entfielen per Ende August etwa 2,8 Bio. RMB (413,8 Mrd. USD) des insgesamt 110 Bio. RMB schweren Marktes. Anders als chinesische Unternehmen an den Aktienmärkten konnte sich der Anleihenmarkt Aberdeen Standard zufolge der Kritik und dem Misstrauen seitens ausländischer Anleger bislang entziehen, da er weniger anfällig auf politische Debatten reagiere. Goh: „Es ist denkbar, dass sich der Fokus letzten Endes auf chinesische Staatsanleihen verlagern wird, sollte sich die Beziehung zwischen den USA und China noch weiter verschlechtern.“