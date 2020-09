Ölpreise legen etwas zu- Rohöllagerbestände gefallen

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch etwas zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 41,97 US-Dollar. Das waren 25 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 18 Cent auf 39,98 Dollar.

In den USA sind die Ölreserven in der vergangenen Woche etwas gefallen. Die Vorräte sanken laut Energieministerium um 1,6 Millionen Barrel auf 494,4 Millionen Barrel. Auch die Benzin und Destillatebestände gaben nach. Die Ölpreise reagierten mit einem leichten Anstieg auf die Daten.