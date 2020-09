Eine Million Meilen im E-Auto mit einer einzigen Batterie – das soll mit neuen Batterien zu schaffen sein. So hat es jedenfalls Tesla-Chef Elon Musk in einem bemerkenswerten »Batterie Day« in Kalifornien (»einer der aufregendsten Tage der Tesla-Geschichte«, so vorher Musk auf Twitter) angekündigt. Musk ist klar: Das Elektroauto ist noch viel zu teuer, vor

Der Beitrag Elon Musks neue Batterie und der Kampf gegen die Naturgesetze erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Holger Douglas.