Deutsche Post peilt weitere Marktanteile an

Die Deutsche Post hat sich mit der Gewerkschaft Verdi auf höhere Löhne geeinigt. In zwei Schritten steigen diese um insgesamt 5 Prozent an. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 28 Monaten. Schon in den vergangenen zwei Jahren legten die Löhne und Gehälter der Postmitarbeiter um rund 5 Prozent zu. Dieses Mal gibt es zusätzlich noch im November eine Einmalzahlung von 300 Euro. Außerdem wird der Kündigungsschutz bis Ende 2023 ...