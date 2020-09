Zum Börsenliebling reicht es bei Knaus Tabbert nach dem ersten Handelstag noch nicht. Am Morgen feierte die Aktie ihre Börsenpremiere im regulierten Markt (Prime Standard) in Frankfurt. Der erste Kurs lag bei 58,00 Euro. Das entspricht dem Ausgabepreis beim Börsengang. Das Tageshoch kommt auf 59,30 Euro, das Tief hat die Aktie bei 54,20 Euro markiert. Nicht weit davon entfernt geht die Aktie des Börsenneulings am Abend auf Xetra ...