Mitten in der Corona-Krise verharren die deutschen Anleger in Schockstarre. Vor lauter Panik vergessen viele ihre Finanzhausaufgaben zu machen und ihre Geldanlagen krisenfest zu machen. Das zeigt zumindest der aktuelle Bericht der Verteilung des Bruttogeldvermögens der Deutschen. Wer in der Krise die Marktchancen erkennt, der wird sein Vermögen in den nächsten Jahren deutlich mehren können.



Weiterlesen auf: www.derfinanzinvestor.de