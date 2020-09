Seit den Tiefs um 1.160 US-Dollar aus Sommer 2018 befindet sich der Goldpreis in einer stetigen Aufwärtsbewegung und kletterte bis Anfang August auf ein Rekordhoch von 2.075 US-Dollar. Zwar übertraf der Goldpreis damit seine Hochs aus 2011, allerdings fielen die Preise zuletzt wieder deutlich zurück, aktuell notiert Gold an einer sehr markanten und äußerst wichtigen Schnittstelle für die weitere Auswertung. Insbesondere geht es hierbei um eine zuvor überwundene Trendbegrenzung, zum anderen um einen Horizontalwiderstand um 1.860 US-Dollar. Unter der Annahme einer dreiwelligen Konsolidierungsbewegung, könnte der Goldpreis noch ein Stück weiter durchrutschen und frische Handelsansätze eröffnen.

Gold am Scheideweg

Kann die Unterstützung um 1.860 US-Dollar auf Wochenschlusskursbasis nicht verteidigt werden und die Preise geben weiter nach, so könnte sich ein Short-Investment mit einem Ziel an der nächstgrößeren Unterstützung um 1.765 US-Dollar anbieten. Hierzu können Investoren dann beispielsweise auf das Open End Turbo Short Zertifikat WKN MA2DPX zurückgreifen. Die mögliche Rendite-Chance auf dieser kurzen Wegstrecke beträgt gute 45 Prozent. Gelingt es allerdings eine nachhaltige Stabilisierung herbeizuführen und den Goldpreis mindestens über 1.950 US-Dollar anzuschieben, würden rasch wieder die Jahreshochs bei 2.075 US-Dollar in den Fokus der Marktteilnehmer rücken.