Eine Blockade in der US-Regierung über ein Konjunkturpaket, das mit geschätzten 2,2 Billionen USD zu groß geworden zu sein scheint, um es schnell noch vor den Wahlen durchzuwinken, und Millionen Arbeitslose ohne staatliche Stützen aber inmitten einer zweiten Infektionswelle mit dem neuen Coronavirus werfen die Frage auf, ob eine Korrektur nicht überfällig geworden ist. Verkaufswellen schwappen über die einst beliebtesten Tech-Aktien, die Trendwendemuster ausbilden, wie es auch der DAX, S&P 500, Dow und Nasdaq tun. Erfahren Sie in diesem DAX Tagesausblick, was das für den heutigen Handel bedeuten könnte. Marktanalyse hier abrufen!

