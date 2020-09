Werden Sie zum Wirtschaftsjuror: KFM Deutsche Mittelstand AG zum „Innovator des Jahres“ nominiert – stimmen Sie jetzt ab!

Die beiden Fonds der KFM Deutschen Mittelstand AG dürften Anlegern bereits bekannt sein. Jetzt wurde der Fondsinitiator zum „Innovator des Jahres“ nominiert. Wer abstimmt, hat die Chance auf einen attraktiven Preis durch den DDW.

Das Internetportal „Die Deutsche Wirtschaft“ (DDW) richtet sich sowohl an Entscheider in mittelständischen Betrieben als auch an Interessierte, die sich über aktuelle Themen und Entwicklungen im Mittelstand informieren möchten. Einmal im Jahr lobt die Initiative den Preis zum „Innovator des Jahres“ aus.