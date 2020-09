Barings-Chefstratege: Investoren aufgepasst! Trump & Biden sind sich in einer Sache einig!

„Die rasche Erholung Chinas nach der Pandemie sieht verlockend aus, aber die Beziehungen zu den USA werden sich wahrscheinlich verschlechtern, unabhängig davon, wer die US-Präsidentschaftswahl gewinnt. Die Kandidaten Donald Trump und Joe Biden, die sich in fast nichts einig sind, fordern beide härtere Maßnahmen gegen ein Land, von dem sie glauben, dass es sich während seines globalen Aufstiegs schlecht verhalten hat.

Allerdings könnte sich im nächsten Jahr ein kurzes Fenster für Fortschritte in den Handelsbeziehungen öffnen, weil sich die politischen Interessen vorübergehend angleichen. Da die Weltwirtschaft noch immer in den Seilen hängt, haben Trump, Biden und Xi einen Anreiz, die Unsicherheit in Bezug auf den Handel zu verringern und die Gelegenheit für ein neues Abkommen zu schaffen, in dem chinesische Subventionen im Gegenzug für Zollerleichterungen gekürzt werden. Grundsätzlich gehen die Beziehungen zwischen den beiden Ländern aber nach wie vor härteren Zeiten entgegen, da auf beiden Seiten Konsens darüber herrscht, dass das jeweils andere Land unversöhnlich feindselig ist.

Für Investoren wird die schwierige Aufgabe darin bestehen, eine Strategie inmitten von fünf Dimensionen eines steigenden Risikos zu entwickeln: