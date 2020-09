Wenn man sich bei Google News die Schlagzeilen zu Grenke anschaut, fällt vor allem eins auf: „Erste Investoren kaufen zu” und „Großaktionäre stocken auf”, heißt es da. Beides stimmt nicht mehr so ganz, denn einer der beiden „Großaktionäre”, die Fondsgesellschaft Jupiter Fund Management PLC, hat ihre Beteiligung an Grenke mittlerweile wieder deutlich gesenkt. War diese zunächst per 16. September von 5,004 Prozent auf ...