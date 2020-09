Kommen wir auf Canopy Growth zurück. Der schwache Quartalsbericht von Aurora Cannabis wirkte in den Sektor hinein. Ein Großteil der Aktien von Mitbewerbern geriet unter Druck. Aurora Cannabis selbst erwischte es ja heftig.

In Bezug auf Canopy Growth kam der „Schwächeanfall“ zur charttechnischen Unzeit.

Bereits in unserer Kommentierung vom 22.09. hieß es hierzu „[…] In der Folgezeit verlagerte sich das Handelsgeschehen immer weiter in den Bereich von 21,0 CAD. Insgesamt droht die Unterseite der Range (25,0 CAD / 21,5 CAD), aufzuweichen. Der Kurs näherte sich zuletzt immer mehr der Marke von 20,0 CAD an. Zu einem Rücksetzer in Richtung 18,2 CAD kam es jedoch nach wie vor noch nicht. Insgesamt mahnt das Unvermögen der Aktie, Aufwärtsmomentum zu kreieren, weiterhin zur Vorsicht. Zuletzt vermochte es die Aktie nicht, signifikante Vorstöße auf der Oberseite zu lancieren. Bereits die 22,5 CAD stellten in den vergangenen Handelstagen eine zu hohe Hürde dar. Hier muss schlichtweg mehr kommen! Mittlerweile wäre bereits ein Ausbruch über die 22,5 CAD als Signal der Entspannung zu bewerten. Um das Chartbild nachhaltig zu klären, muss es jedoch über die 25,0 CAD gehen. Dagegen gilt unverändert: Taucht die Aktie unter die 18,2 CAD ab, muss eine komplette Neubewertung der Lage erfolgen.“

Die zuletzt ausgebaute Unterstützung um 20,5 CAD wurde nun durchbrochen. Die Aktie schloss den gestrigen Mittwochshandel (23.09.) unterhalb von 20,0 CAD ab und nimmt damit Kurs auf die eminent wichtigen 18,2 CAD. Sollte es auch darunter gehen, stünde mit dem Bereich von 15,0 / 13,0 CAD die nächste potentielle Haltezone parat. Noch gilt jedoch abzuwarten, ob sich das generierte Verkaufssignal vollständig entfalten wird. Eine Gegenbewegung – so sie denn kommt – sollte die Aktie möglichst zügig über die 20,5 CAD, noch besser über die 22,5 CAD führen, um Relevanz zu erlangen… Die nächsten Handelstage versprechen vor diesem Hintergrund spannend zu werden…