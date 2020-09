Osram und ams haben sich auf einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geeinigt. Eine außerordentliche Hauptversammlung von Osram muss den Plänen am 3. November noch zustimmen.Die Analysten der Deutschen Bank lassen diese Entwicklung in ihr Modell zur ams-Aktie einfließen. Osram hat zuletzt die Ewartungen für das vierte Quartal angehoben. Im Autobereich läuft es wieder besser, auch verbessert sich die Lage in China ...