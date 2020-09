Mountain Alliance hat am Donnerstag den Halbjahresbericht 2020 vorgelegt. Das Unternehmen meldet einen Umsatzrückgang von 6,2 Millionen Euro auf 4,7 Millionen Euro. Der Rückgang sei in erster Linie eine direkte Folge der Pandemie mit den Lockdown-Maßnahmen und Kontaktbeschränkungen, so Mountain Alliance. Betroffen waren vor allem die Gesellschaften Shirtinator AG und geton TV GmbH, deren Umsatz jeweils um 0,7 Millionen Euro zurück ...