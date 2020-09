Tesla verliert derzeit kontinuierlich an Wert und braucht dringend wieder Positivschlagzeilen, um auf dem Aktienmarkt wieder die Anleger überzeugen zu können. Das Wertpapier macht eine ganz harte Zeit durch und sollte schleunigst wieder auf den richtigen Weg gebracht werden. Die Anleger dürften von der aktuellen Entwicklung nicht begeistert sein und dürften so langsam ihr Geld in Sicherheit bringen, bevor es noch schlimmer kommt.

Wie kann sich Tesla aus dieser Situation retten? Wird der Autobauer wieder überzeugen kann? Derzeit sind die Vorzeichen grausam und es scheint ausweglos zu sein. Die Aktie verliert auch heute wieder 3,39 Prozent und geht somit um 11,05 Euro nach unten. Der neue Kurswert weiß mit 315,05 Euro weiterhin nicht zu überzeugen und die Anleger schrecken immer weiter vor dieser Aktie zurück!

