Tesla plant deutliche Preissenkungen

„Wir haben kein erschwingliches Auto“, sagt Tesla-Chef Musk. Er will das ändern und die Batterie-Produktion umstellen. Der Haken daran: Das wird wohl Jahre dauern.

Der Elektroautobauer Tesla kündigt Preissenkungen an. Wie das Unternehmen mitteilte, soll das in erster Linie durch geringere Produktionskosten bei den Batterien gelingen. Bis es so weit ist, müssen sich die Kunden aber noch gedulden.