Nextleaf Solutions ist im Grunde eine Cannabis-Extraktionsfirma, d.h. sie extrahieren Öl aus der Cannabispflanze (Marihuana oder Hanf), welches dann in „Cannabis 2.0“-Produkten wie Nahrungsmitteln, Getränken sowie in Kosmetik- und Vape-Produkten verwendet werden kann.

Cannabis 2.0 ist meiner Ansicht nach die Zukunft der gesamten Cannabis-Branche, und Nextleaf hat dabei nach Unternehmensangaben bereits über 40 erteilte und ca. 60 weitere angemeldete Patente im Zusammenhang mit Cannabisextraktionstechnologien, die es dem Unternehmen ermöglichen wird, kostengünstig Cannabinoidmoleküle (THC/CBD) in großem Maßstab herzustellen.

Wichtig:

Bislang kann Nextleaf eine Erfolgsrate (sprich Erteilungsrate) von 100% bei angemeldeten Patenten vorweisen. Beindruckend!

In einem kürzlich veröffentlichten Artikel im Branchensprachrohr „News Cannabis Ventures“ von Jay Yonamine (Head of Data Science & Global Patents bei Google) wurde prognostiziert, dass erteilte Patente zukünftig verstärkt eine entscheidende Rolle im Cannabisbereich spielen werden. Da der Sektor – der sich noch in der Entwicklungsphase befindet – bislang eine gewisse Gleichgültigkeit gegenüber Patentrechten anderer Unternehmen gezeigt hat, sei eine weit verbreitete Patentrechtsverletzung nahezu garantiert. Aus diesem Grund seien viele Unternehmen, die mit Cannabis zu tun hätten, ernsthaft gefährdet, in Patentstreitigkeiten verwickelt zu werden.

Der Markt für Konzentrate ist jetzt das größte und am schnellsten wachsende Teilsegment der breiteren Cannabisindustrie, mit einem (legalen) Umsatz von schätzungsweise 6 Milliarden Dollar pro Jahr im Jahr 2019 und einem jährlichen Wachstum von 30%, so das Cannabismarktforschungsunternehmen BDS Analytics. Daher sagt Herr Yonamine, dass die Cannabisindustrie, wenn sie wächst und reift, zunehmend von der Schaffung von Anreizen für Investitionen in F&E und Innovation abhängen wird, was auch voraussetzt, dass die Industrie allgemeine Geschäftspraktiken befolgt, wie z.B. die Bezahlung für die Rechte zur Ausübung patentierter Technologien.

Nextleaf Solutions wurden bislang schon in Kanada, den Vereinigten Staaten, Australien, Südamerika, Asien, Afrika und Europa Patente erteilt, die sich insbesondere auf die einzigartige Methode des Unternehmens zur Extraktion und Destillation von Cannabinoiden beziehen. Diese Patente schützen Methoden, die sich auf die Entfernung von Chlorophyll, Fetten und Wachsen während des Extraktions- und Raffinationsprozesses beziehen, wodurch effizientere Durchsatzraten und eine höhere Qualität des Destillats erreicht werden. Weniger raffinierte Cannabisextrakte enthalten Chlorophyll, Fette und andere Verunreinigungen, die zu unerwünschten Aromen und Geschmacksstoffen führen. Die Lösung dieses Problems wird für die breite öffentliche Akzeptanz legaler 2.0-Produkte, wie Nahrungsmitteln und mit Cannabis versetzte Getränke, von entscheidender Bedeutung sein.

Aber Nextleaf ist weitaus mehr als nur die Summe seiner Patente.

Das Unternehmen geht davon aus, dass seine Phase-1-Extraktionsanlage die gleiche Menge an Biomasse zu raffiniertem Öl verarbeiten kann wie 10 große CO2-Extraktoren, und zwar durch den Einsatz eines geschlossenes Kreislaufs, einer Kälte-Ethanol-Extraktion mit Inline-Filtration, von Kühlsystemen sowie der Lösungsmittelrückgewinnung und Sanierung. Damit beweist Nextleaf Solutions echte Skalierbarkeit bei vergleichsweise geringeren Betriebskosten, da die Technologie von nur 2-3 Personen bedient wird, während jeder handelsübliche CO2-Extraktor 8-10x mehr Personal benötigt, um der Produktion gerecht zu werden. Die Verarbeitungskapazität in der Anlage von Nextleaf Solutions beträgt laut Unternehmensangaben aktuell rund 600 kg Biomasse pro Tag, die zu raffiniertem Öl verarbeitet werden kann.

Übersicht des Extraktionsprozesses (Quelle: Nextleaf Solutions)

Ein bedeutender Katalysator für Cannabisextraktionsfirmen wie Nextleaf Solutions Ltd. (ISIN: CA65347A1021 * WKN: A2PGAF * CSE: OILS * Frankfurter Symbol: L0MA) ist die bevorstehende kanadische Ernte im Herbst. Mit über 20 Millionen Quadratmetern lizenziertem Freilandanbau wird der kommende „Croptober“ die größte legale Cannabisernte der Geschichte sein. Dieses Angebot an Outdoor-Ernte im Herbst wird den Markt mit der bestehenden Produktion aus Indoor-Anlagen überschwemmen. Da die Biomasse eine Haltbarkeit von nur rund sechs Monaten hat, wird eine historische Menge an Biomasse auf dem Markt sein, was eine lukrative Gelegenheit für Nextleaf darstellen sollte, mehr Cannabisöl für die beschleunigte Markteinführung von Cannabis 2.0-Produkten bis ins Jahr 2021 zu gewinnen.

Sowohl auf der Fundamentalseite (sprich im Zahlenwerk) als auch durch weitere Patenterteilungen sehe ich persönlich Nextleaf Solutions sehr gut aufgestellt.

Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches Händchen und das notwendige Quäntchen Glück bei Ihren Investmententscheidungen!

Ihr

Redaktionsschluss: Donnerstag, 24. September 2020 – 12:40 Uhr MEZ

Aktuelle Referenzkurse bei Redaktionsschluss:

Kanada: 0,20 CAD

Frankfurt: 0,118 EUR

