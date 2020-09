Coronavirus: Markt-Update

- Die tägliche Zahl der Coronavirus-Fälle erreicht wieder einmal neue Rekordhöhen mit mehr als 315.000 neuen Fällen, die gestern gemeldet wurden und die Besorgnis über eine Rückkehr zu strengen nationalen Sperrmaßnahmen in Europa auslösten. In der Zwischenzeit haben viele Länder beschlossen, in einigen ihrer größten Städte einen teilweisen Lockdown und neue Restriktionen einzuführen, um die Ausbreitung der COVID-19-Infektionen einzudämmen.

Gestern wurden 315.717 neue Coronavirus-Fälle gemeldet, was die höchste Zahl seit Beginn der Pandemie ist. Der 7-Tage-Durchschnitt stieg unterdessen leicht auf 285.776. Quelle: Worldometers

- Beamte der Stadt New York sagten am Mittwoch, sie arbeiteten daran, den Anstieg der COVID-19-Fälle in Teilen von Brooklyn und Queens anzugehen, der „große Besorgnis" auslöse. Die Stadt werde Masken, Handschuhe und Handdesinfektionsmittel verteilen, während die Beamten die religiösen Führer gebeten werden, die Botschaften zur öffentlichen Gesundheit zu verstärken.

- Spanien erwägt eine Ausweitung des teilweisen Lockdowns auf weitere Gebiete, da die Zahl der Covid-19-Fälle zunimmt und die Krankenhäuser Gefahr laufen, überlastet zu werden. Spanien meldete am Mittwoch 11.289 tägliche Neuinfektionen, womit sich die Gesamtzahl auf 693.556 beläuft, von denen 31.034 gestorben sind.

- Frankreich meldete gestern über 13.000 neue Covid-19-Fälle. Die Regierung führte in mehreren Städten neue Maßnahmen ein, um die Ausbreitung von Covid-19 einzudämmen. Bars und Restaurants in Marseille wurden angewiesen, um 22:00 Uhr zu schließen. Die Minister werden am Mittwoch zwei Sitzungen abhalten, um den jüngsten Anstieg zu analysieren, und es wird erwartet, dass sie über neue Restriktionen in mehreren Coronavirus-Hotspots sprechen.

- Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Israel hat mit fast 7.000 Fällen einen neuen Rekordstand erreicht.

- Polen meldete eine Rekordzahl von 1.136 neuen COVID-19-Fällen.

Die Zahl der Neuinfektionen nimmt in Europa immer noch zu. Quelle: Financial Times



Gratis Investment-Ratgeber von XTB zu den US-Wahlen 2020

Die nächsten Wahlen in den USA rücken wieder näher. In unserem kostenfreien Sonderbericht bereiten wir Anleger auf alle möglichen Szenarien vor. Lesen Sie alle wichtigen Fakten zur Wahl und erfahren Sie, worauf Sie achten sollten. Hier geht es zum Investment-Ratgeber.





Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.