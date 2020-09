Auf der Baader Konferenz betont Marcus Wassenberg, CFO von Heidelberger Druck, dass seine Gesellschaft in einer finanziell stabilen Situation sei. Damit sei der Transformationsprozess möglich. Die Restrukturierung läuft. Vorteilhaft ist zudem, dass sich der Druckermarkt wieder erholt. Entsprechend ziehen auch die Auftragseingänge bei Heidelberger Druck wieder an. Bis 2022/2023 will man Kosten von 140 Millionen Euro einsparen. So ...