Noch zu Beginn des Jahres notierte Allianz nach Ausbruch über ihre 2018‘er Hochs von 206,85 Euro bei 232,60 Euro und lies kaum Zweifel an einer Rallyefortsetzung aufkommen. Diese Hoffnung wurde aber durch den Corona-Crash rasch zerstreut, im März erfolgte ein Kursrückgang auf knapp unter 120,00 Euro. Erst ab dieser Unterstützung könnte eine Gegenbewegung zurück an den Widerstandsbereich um 195,80 Euro vollzogen werden. Die restliche Zeit bis zu dieser Woche konsolidierte das Papier der Allianz in einem symmetrischen Dreieck aus. Der weltweite Kurseinbruch in dieser Woche verhagelte jedoch die bullischen Pläne und zwang den Wert auf ein Verlaufstief von zunächst 160,00 Euro abwärts. Zwar stützt kurzzeitig ein alter Abwärtstrend die Aktie, ein nachhaltiger Boden muss hieraus aber nicht hervorgehen. Zum anderen warten noch einige offene Kurslücken auf einen Gap-Close, sodass weitere Verluste folgen könnten.

Korrekturpotenzial nicht ausgeschöpft

Kurzzeitig stützt natürlich die beschriebene Trendlinien die Allianz-Aktie. Bei Rücksetzern unter die Marke von rund 160,00 Euro dürfte aber die favorisierten Abschläge weitergehen und den Wert sogar auf 147,95 Euro weiter abwärts drücken. Wer hiervon profitieren möchte, kann dies beispielsweise über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN KB73JG bewerkstelligen. Eine merkliche Aufhellung des Chartbildes würde sich allerdings erst über dem Niveau von 195,00 Euro ergeben. Dann würden Anschlusskäufe an 220,00 Euro möglich werden.