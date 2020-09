FCR Immobilien erwartet Gewinnrückgang für 2020 - Kapitalerhöhung soll kommen

Die m:access-notierte FCR Immobilien will eine Kapitalerhöhung durchführen und plant zudem am Frankfurter Aktienmarkt einen Segmentwechsel von Scale in den geregelten Handel. Man habe „ein umfangreiches Maßnahmenpaket für das geplante weitere Wachstum der Gesellschaft verabschiedet”, heißt es vonseiten der Gesellschaft zu den Planungen. Wann der Segmentwechsel an der Frankfurter Börse vonstatten gehen soll, lässt FCR ...