In der charttechnischen Besprechung vom 16. September 2020: „E.ON: Dunkle Wolken am Horizont“ wurde auf den besorgniserregenden Zustand bei E.ON aufgrund einer SKS-Formation hingewiesen, die sich zwischen Juni und September dieses Jahres abgespielt hatte. Nur wenig später kam es tatsächlich zum favorisierten Signal. Erst fiel der EMA 200 und anschließend ging es in den ersten Zielbereich von 9,38 Euro weiter runter. Obwohl sich die E.ON-Aktie im heutigen Handelsverlauf positiv präsentiert, dürfte dies nur ein kurzfristiger Pullback auf dem Weg zu den übergeordneten Zielen am 38,2 % Fibonacci-Retracement sein.

Rechnerisch weiter abwärts