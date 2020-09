Klöckner & Co. hebt die Gewinnschätzungen an

Klöckner & Co. hebt die Erwartungen für das dritte Quartal 2020 an. Das Duisburger Stahl-Unternehmen rechnet auf Basis von vorläufigen Berechnungen nun mit einem EBITDA zwischen 30 Millionen Euro und 40 Millionen Euro, bisher erwartete man lediglich 15 Millionen Euro bis 25 Millionen Euro. Man habe die negativen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das operative Geschäft von Klöckner & Co weiter abmildern können, meldet ...