Toronto 24.09.2020 - Eine neue Studie von der Brightfield Group zeigt eine Entwicklung der Nachfrage nach neuartigen Cannabisprodukten, die den Hoffnungen der Anbieter zuwiderläuft.



Seit fast zwei Jahren ist recreational Cannabis in Kanada legalisiert. Ein Jahr später folgte die Legalisierung von essbaren Cannabisprodukten, sowie anderen mit Cannabis angereicherten Erzeugnissen. Die Branche hatte im Vorfeld stark darauf spekuliert, dass sich mit diesen Produkten neue Kundengruppen erschließen lassen.





Vor allem jene Kunden, die ein Interesse an Cannabis haben, dieses aber nicht rauchen wollen, sollten mit den neuen Produkten angesprochen werden. Der Erfolg ließ allerdings auf sich warten, da viele Produzenten nicht mit der Entwicklung neuer Produkte hinterherkamen.Nun hat eine Studie der Brightfield Group unter kanadischen Cannabiskonsumenten festgestellt, dass sich die Kunden nicht wie geplant verhalten. Wie die Studie zeigte, haben Konsumenten, die Cannabis erst dann konsumierten, seit dem es legal ist, lediglich einen Anteil von 25 Prozent im zweiten Quartal 2020 ausgemacht. Die Autoren der Studie werteten dies dahingehend, dass der legale Markt verstärktes Interesse generiert.Wie die Autoren aber auch feststellten, sind getrocknete Cannabisblüten die beliebtesten Produkte für neue Konsumenten. 43 Prozent der Befragten Neukonsumenten gaben an, Cannabisblüten zu konsumieren, während 37 Prozent bzw. 27 Prozent angaben, Gummitiere und Schokolade mit Cannabisgehalt zu konsumieren.Bethany Gomez von der Brightfield Group sagte, dass die Nachfrage nach neuen Produkten im ersten Halbjahr 2020 stagniert habe. Die Kunden verhielten sich als anders als erwartet.Offen ist nun, wie die Anbieter mit diesem Umstand umgehen werden. In neuartige Produkte werden große Hoffnungen gesetzt. Dies betrifft auch und vor allem die Getränkebranche. Constellation Brands hat Milliarden in Canopy Growth investiert, in der Hoffnung die schwächelnden Alkoholverkäufe mit neuartigen Produkten auffangen zu können.Die letzten Monate waren für die globale Cannabisbranche eine nicht unerhebliche Herausforderung. Die Unternehmen in Kanada konnten von der Einstufung als essentielles Gewerbe profitieren und weiterhin ihre Produktion verkaufen, einfach war es dennoch nicht, wie die Abschreibungen, die Aurora Cannabis kürzlich ankündigte, deutlich machen.