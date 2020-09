WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel erneut im Minus beendet. Der heimische Leitindex ATX gab um 0,44 Prozent auf 2102,42 Punkte ab, nachdem er bereits am Vortag um 0,87 Prozent an Wert eingebüßt hatte. Der breite gefasste ATX Prime fiel um 0,33 Prozent auf 1077,24 Zähler.

Eine überwiegend negative internationale Börsenstimmung drückte am Berichtstag auch auf den heimischen Aktienmarkt. Belastend wirkten erneut die Sorgen vor stark negativen wirtschaftlichen Auswirkungen durch die steigenden Zahlen an Neuinfektionen mit dem Coronavirus in vielen Ländern.