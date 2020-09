Auf einem Kapitalmarkttag hat Brain vor wenigen Tagen die neue Strategie vorgestellt. Der neue Vorstand will mit einer verkleinerten Pipeline einen Neuanfang wagen. Im Fokus sollen sieben Projekte stehen.Mittelfristig soll der Umsatz auf 77 Millionen Euro ansteigen, 2018/2019 lag er bei 38,6 Millionen Euro. Die Analysten der DZ Bank halten 2023/2024 einen Umsatz von 65 Millionen Euro für machbar. Die EBIT-Marge will Brain in den ...