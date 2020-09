× Artikel versenden

Aktien Osteuropa Überwiegend Verluste

Die Börsen in Mittel- und Osteuropa sind am Donnerstag mehrheitlich tiefer aus dem Handel gegangen. Eine überwiegend negative Börsenstimmung weltweit lastete auf den Märkten. In Warschau gab der polnische Leitindex WIG-20 um 1,15 Prozent auf …





Die Daten werden nur zum Versenden der Nachricht benutzt und nicht gespeichert.