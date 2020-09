NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem neuerlichen Kurseinbruch zur Wochenmitte haben die US-Aktienmärkte am Donnerstag einen Erholungsversuch gestartet. Vor allem die am Vortag unter die Räder gekommenen Technologiewerte legten zu. Die jüngsten Befürchtungen über den Zustand der US-Konjunktur seien etwas in den Hintergrund getreten, hieß es.

Der Dow Jones Industrial überwand knapp die Marke von 27 000 Punkten und notierte zuletzt 0,94 Prozent höher bei 27 015,61 Zählern. Am Mittwoch hatte der Dow um knapp 2 Prozent nachgegeben. Der marktbreite S&P 500 stieg am Donnerstag um 0,99 Prozent auf 3268,82 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 1,33 Prozent auf 10 977,11 Zähler, nachdem er tags zuvor um mehr als 3 Prozent abgesackt war.