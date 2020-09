Störung in Cloud-Diensten von Google

MOUNTAIN VIEW (dpa-AFX) - Die vielgenutzten Cloud-Dienste von Google sind in der Nacht zum Freitag von einer weitreichenden Störung erfasst worden. Nutzer beklagten sich im Netz unter anderem über Ausfälle beim Speicherdienst Google Cloud, der Fotoplattform Google Photos und dem Videochat-Angebot Google Meet. Google selbst zeigte auf der Webseite zur Verfügbarkeit seiner Dienste eine Störung in der sogenannten Cloud Console an, die Online-Infrastruktur für Apps zur Verfügung stellt./so/DP/zb