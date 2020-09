Verkaufswellen schwappen über die einst beliebtesten Tech-Aktien, der Gesamtmarkt bleibt aber relativ ruhig - was die Ursache dafür sein könnte erfahren Sie in diesem DAX Tagesausblick, was das für den heutigen Handel bedeuten könnte. Marktanalyse hier abrufen!

https://www.cmcmarkets.com/de-de/nachrichten-und-analysen/dax-kurs-wir ...