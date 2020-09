Berlin, 25. September 2020 - Die The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds/ ISIN: DE000A2GSVV5) hat im ersten Halbjahr 2020 die Konzerngesamtleistung auf 2,5 Mio. EUR (Vj. 1,8 Mio. EUR) erhöht und das Konzernergebnis nach Steuern deutlich auf 1,0 Mio. EUR (Vj. -0,1 Mio. EUR) verbessert. Für das Gesamtjahr 2020 hatte der Vorstand jüngst die Ergebnisprognose deutlich angehoben: Erwartet wird ein Konzernergebnis nach Steuern von voraussichtlich 2 Mio. EUR (Vj. 54 TEUR).

DGAP-News: The Grounds Real Estate Development AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis The Grounds Real Estate Development AG steigert das Konzernergebnis im ersten Halbjahr 2020 deutlich auf 1,0 Mio. EUR 25.09.2020 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

In den Konzernhalbjahreszahlen haben sich erste positive Auswirkungen der im März dieses Jahres begonnenen Wachstumsdynamik bereits widergespiegelt. "Vollumfänglich wird man dieses Wachstum der letzten Monate jedoch erst im vollständigen 2020er Konzernabschluss sehen können", kommentiert Vorstand Arndt Krienen den Halbjahresbericht zum 30. Juni 2020. "Der Nutzen- und Lastenübergang unseres im Mai erworbenen Immobilienportfolios mit 250 Wohn- und Gewerbeeinheiten, die Übernahme der fünf Projekte aus der Sachkapitalerhöhung sowie der Übergang unserer jüngsten Erwerbe - das 10.000 m² große Grundstück in direkter Nähe zur geplanten Tesla Gigafabrik sowie die beiden Mehrfamilienhäuser in Berlin Pankow - waren zum Ende des ersten Halbjahres noch nicht erfolgt und konnten in der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung demnach keine Berücksichtigung finden."

Der Halbjahresbericht 2020 steht ab sofort zum Download auf der The Grounds Website zur Verfügung.





Über The Grounds

Die The Grounds-Gruppe realisiert wohnwirtschaftliche Projekte in deutschen Metropolregionen. Darüber hinaus hält die The Grounds-Gruppe ein stetig wachsendes Wohnungsportfolio im Anlagevermögen. Die The Grounds Real Estate Development AG ist im gehobenen Freiverkehrssegment Primärmarkt der Börse Düsseldorf (ISIN: DE000A2GSVV5) notiert, hat Ihren Sitz in Berlin und ein Büro in Stuttgart.

