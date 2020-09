GRÄFELFING (dpa-AFX) - Der UV-Technologieanbieter Dr. Hönle hat trotz eines Gewinnrückgangs in der Corona-Krise weiter zugekauft. Durch den Einstieg eines neuen strategischen Investors füllte das Unternehmen zudem seine Kasse. Was beim SDax-Unternehmen los ist, was die Analysten über die weiteren Perspektiven sagen und wie sich die Aktie entwickelt:

Die Corona-Pandemie machte sich bei Dr. Hönle vor allem zwischen April und Juni bemerkbar. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2019/2020 brach das operative Ergebnis um rund 84 Prozent ein. Die Folgen der Pandemie schlugen sich laut Aussagen des Unternehmens in allen Segmenten nieder. Zusätzlich dazu wurde das Segment Glas & Strahler durch Einmaleffekte in Folge einer Fusion beeinträchtigt.

In der für den Technologieanbieter wichtigen Klebstoffsparte litten die Geschäfte bereits seit Beginn des Geschäftsjahres unter geringeren Umsätzen mit einem Großkunden aus dem Bereich Sensorik. Daneben zählt der Geschäftsbereich alle großen Smartphone-Hersteller zu seinen Kunden, dies kam Dr. Hönle in den ersten neun Monaten zugute und sorgte dafür, dass ein Teil der Rückgänge kompensiert werden konnte.

Dr. Hönle entwickelt UV- und LED-Technologien, die etwa bei der Härtung von Kleb- und Kunststoffen sowie in der Farb- und Lacktrocknung zum Einsatz kommen. Im Zuge der Pandemie gewann jedoch auch der Einsatz in der Entkeimung an Bedeutung, hier wurde die Produktionspalette erweitert: Das Unternehmen bietet nun spezielle UV-Geräte an, mit denen Coronaviren abgetötet werden können.

Der SDax-Konzern stemmte sich darüber hinaus mit Kurzarbeit und Personalabbau gegen die Folgen der Pandemie: Zum Ende des dritten Quartals zählte Dr. Hönle noch 580 Mitarbeiter, nach 630 Mitarbeitern im Vorjahr. Wie das Unternehmen gegenüber der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX mitteilte, befinden sich zum aktuellen Zeitpunkt immer noch die meisten der Beschäftigten in Kurzarbeit. Nur einzelne Abteilungen seien bisher zurückgekehrt oder würden nach Bedarf und Auftragslage angefordert. Neueinstellungen sind zudem bereits seit ungefähr einem Jahr ausgesetzt, sagte ein Unternehmenssprecher.