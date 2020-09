Careismatic Brands startet die globale Kampagne „19 Days of Gratitude“ (19 Tage der Dankbarkeit) zur Unterstützung von Krankenschwestern und der DAISY Foundation

Careismatic Brands, der weltweit größte Designer und Hersteller von medizinischer Bekleidung, gab heute den Start einer globalen Tribut- und Wohltätigkeitskampagne mit dem Titel „19 Days of Gratitude“ bekannt, die das Heldentum von Krankenschwestern und -pflegern im Kampf gegen COVID-19 an vorderster Front ins Rampenlicht rückt. Die neue Kampagne startet in einem Jahr, das die Weltgesundheitsorganisation zum „Internationalen Jahr der Krankenschwester und Hebamme“ erklärt hat und ist auf den 200. Jahrestag der Geburt von Florence Nightingale abgestimmt, und feiert die Krankenschwestern und Krankenpfleger mit 19 Geschichten, die an 19 aufeinanderfolgenden Tagen Frontschwestern und -pfleger aus der ganzen Welt vorstellen. Die Kampagne wird auf careismatic.com/TributeToCourage und in den verschiedenen sozialen und digitalen Kanälen von Careismatic debütieren, um die Gemeinschaft der Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger zu feiern und Geld für die DAISY Foundation (Diseases Attacking the Immune System) zu sammeln, einer weltweiten Organisation, die die unglaubliche Arbeit und die Opfer der Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger anerkennt.

Medical apparel manufacturer, Careismatic Brands, launches global campaign to pay tribute to nurses and raise funds for the DAISY Foundation (Graphic: Business Wire)

Den Auftakt der Kampagne bildet das eindrucksvolle Tribut-Video „Im Jahr der Krankenschwester – Eine Hommage an den Mut“, das von der Hollywood-Kreativagentur Mob Scene gedreht und produziert wurde. Das Video zeigt eine neu bearbeitete Aufnahme von George Harrisons Klassiker „Give Me Love (Give Me Peace on Earth)“ vom Grammy-gekrönten Musikproduzenten Rob Cavallo (ehemaliger Vorsitzender von Warner Bros. Records, zu dessen Auszeichnungen u. a. Produzent des Jahres 1988, Single des Jahres 2005 für Green Days Boulevard of Broken Dreams; und über 160 Millionen verkaufte Platten weltweit gehören). Cavallos Version von „Give Me Love (Give Me Peace on Earth)“ (Gib mir Liebe, gib mir Frieden auf Erden) zeigt Kinder, die von zu Hause aus singen, und soll den Fachleuten im Gesundheitswesen während dieser Pandemie Anerkennung und Auftrieb geben.