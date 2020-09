Langfristig betrachtet befand sich Soja bis Anfang dieses Jahres in einem Abwärtstrend und setzte dabei auf ein Verlaufstief von 803,25 US-Cent zurück. Erst Anfang April gelang es unter hoher Volatilität eine Trendwende herbeizuführen und für ein Kaufsignal zu sorgen. Im ersten Schritt ging es an eine Hürde bei 904 US-Cent hoch, im August und September beschleunigte sich jedoch die Aufwärtsbewegung ungemein stark und trieb den Sojapreis auf ein Verlaufshoch von 1.046 US-Cent aufwärts. An der Hürde aus Ende 2018 ist der Rohstoff jedoch klar gescheitert und konsolidiert nun seinen Anstieg aus. Genau dies bietet für kurzfristig agierende Marktteilnehmer einen durchaus interessanten Handelsansatz.

Rallye pausiert zunächst einmal