FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit stabilen Kursen ist der deutsche Aktienmarkt in den letzten Handelstag der Woche gegangen. Der Dax lag am Freitag im frühen Handel mit 0,1 Prozent auf 12 619 Punkte leicht im Plus. Allerdings dürfte es für den Leitindex eine verlustreiche Woche werden. Die Zahlen der Infektionen mit dem Coronavirus sind zuletzt europaweit stark gestiegen und haben ihren Tribut gefordert: Auf Wochensicht zeichnet sich für den Dax ein Minus von knapp vier Prozent ab. Der MDax der 60 mittelgroßen Börsentitel lag mit 0,1 Prozent auf 26 451 Zähler ebenfalls leicht im Plus. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab dagegen moderat nach./bek/zb