Wenn nicht jetzt, wann dann?

Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass Value-Aktien so günstig bewertet sind wie zuletzt in den Jahren 1975 und 2000. Zahl­reiche Studien sehen Value relativ und absolut sogar so attraktiv wie nie zuvor. Den Tiefständen von 1975 und 2000 folg­ten ausgeprägte Phasen der Stärke für den wertorientierten Anlagestil – warum also nicht auch 2020? Erhalten Sie Zugriff zu diesem Artikel Mit unserem Digitalabo erhalten Sie folgende Vorteile: Unbegrenzter Online-Zugang zu allen Inhalten Zugang zu …