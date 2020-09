Wenn sich die BMW-Aktie in den nächsten Monaten zumindest stabil entwickelt, dann könnte sich eine Investition in Discount-Calls bezahlt machen.

Im Verlauf des Kursrutsches am deutschen Aktienmarkt zum Beginn dieser Woche geriet auch die BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003) ordentlich unter Druck. Wurde die Aktie noch am 18.9.20 bei 64,96 Euro gehandelt, so war sie im frühen Handel des 25.9.20 um knappe 8 Prozent tiefer im Bereich von 60 Euro zu bekommen. Auch die Strafzahlung von 18 Millionen US-Dollar wegen angeblich gefälschter Verkaufszahlen kann als Belastung für den Aktienkurs angesehen werden. Dennoch bekräftigten in ihren jüngsten Analysen ihre Kauf- oder Halte-Empfehlung für die BMW-Aktie.

Für Anleger mit der Marktmeinung, dass sich der Kurs der BMW-Aktie in den nächsten Monaten zumindest stabil entwickeln wird, könnte ein Investition in Discount-Calls interessant sein. Mit Discount-Calls finden Anleger nicht nur bei einem steigenden, sondern auch bei einem stagnierenden oder fallenden Kurs der BMW-Aktie interessante Renditechancen vor.