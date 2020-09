NEW YORK/DENVER (dpa-AFX) - Die Datenanalysefirma Palantir könnte laut einem Pressebericht nach ihrem Börsengang mit bis zu 22 Milliarden US-Dollar (18,9 Milliarden Euro) bewertet werden. Bei der für den 30. September geplanten Direktplatzierung in New York werde ein Preis je Aktie von 10 Dollar erwartet, berichtete das "Wall Street Journal" (WSJ) am Donnerstagabend und bezog sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Die Insider beziehen sich dabei auf Aussagen von Bankmitarbeitern gegenüber potenziellen Investoren.

Bei einer Direktplatzierung erfolgt im Unterschied zu einem klassischen Börsengang zuvor kein von Banken organisierter Preisbildungsprozess, der Startpreis wird rein durch Angebot und Nachfrage ermittelt. Daher gebe es keine Garantie, dass die Anteilsscheine von Palantir tatsächlich das angepeilte Niveau erreichen werden, oder dort lange verweilen, heißt es im WSJ-Bericht.