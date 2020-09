Columbia Threadneedle: Brasilianische Aktien bekommen Rückenwind durch heimische Anleger

Zum einen führten rekordniedrige Zinsen in Brasilien zu einem stärkeren Interesse an Aktien. „Gleichzeitig eröffnen die Deregulierung und die beschleunigte Einführung von Technologien Einzelwertanlegern Chancen mit hohem Wachstumspotenzial“, schreibt Dara White, globaler Leiter für Schwellenländeraktien bei Columbia Threadneedle Investments, in einem aktuellen Kommentar. Eine gezielte und aktive Einzeltitelauswahl sei jedoch zunehmend wichtig – und im Zuge dessen vor allem Aktien von Onlinebrokern einen Blick wert.

„Da der durchschnittliche Zinssatz in Brasilien im letzten Jahrzehnt sage und schreibe zehn Prozent betrug, hatten die Anleger wenig Grund, Aktien oder alternative Anlagen zu kaufen“, erklärt White. „Tatsächlich investiert weniger als ein Prozent der erwachsenen Brasilianer am Aktienmarkt, ein winziger Prozentsatz verglichen mit seinem US-Pendant von rund 40 Prozent.“ Der nun erfolgte geldpolitische Impuls in Form niedrigerer Zinsen gibt dem Experten zufolge drei Bereichen Auftrieb: dem Konsum, da die Kreditkosten gefallen sind; der Wirtschaftstätigkeit, da die Kosten der Geschäftstätigkeit gesunken sind; und der Vermögensverwaltungsbranche, da Anleger nach höheren Renditen suchten.

Columbia Threadneedle ist der Ansicht, dass sinkende Zinsen und verstärkte Deregulierungsbemühungen ein wichtiger Katalysator für strukturelle Veränderung des Finanzdienstleistungssektors sein werden. Die brasilianische Finanzdienstleistungsbranche sei historisch oligopolistisch strukturiert und stark reguliert. Innerhalb der Vermögensverwaltungsbranche etwa verwalteten die fünf Großbanken, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil und Caixa, rund 80 Prozent des Vermögens. White: „Diese Konzentration hat zu eingeschränktem Wettbewerb, höheren Preisen und einer begrenzten Auswahl an Produkten und Dienstleistungen geführt.“