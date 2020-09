Obwohl er diese Woche ein Zweimonatstief verzeichnete, könnte der Goldpreis wieder über die Marke von 2.000 USD zurückkehren und noch vor Jahresende neue Rekorde verzeichnen, glaubt die Citigroup. Nach Ansicht der Experten ist das Risiko der US-Präsidentschaftswahl im Edelmetallsektor nicht ausreichend eingepreist.

Unsicherheiten in Bezug auf die US-Wahl, die am 3. November stattfindet, darunter die Möglichkeit, dass Ergebnisse nicht anerkannt bzw. angefochten werden könnten, sind an den Metallmärkten nach Ansicht der Citigroup noch nicht ausreichend berücksichtigt.