H1-Zahlen untermauern Stärke des Beteiligungsportfolios

FinLab hat gestern Zahlen zum ersten Halbjahr veröffentlicht, die u.E. insgesamt die Stärke des Beteiligungsportfolios unter Beweis stellen.

Der Periodenüberschuss nach IFRS fiel mit 2,6 Mio. Euro (Vorjahr: 4,6 Mio. Euro) in H1 trotz der COVID-19 Pandemie weiter deutlich positiv aus. Die Umsatzerlöse sowie die sonstigen betrieblichen Erträge erreichten nahezu exakt das Vorjahresniveau (H1/20: 0,7 bzw. 0,4 Mio. Euro). Die Erträge aus Beteiligungen fielen von 1,8 Mio. Euro auf 1,0 Mio. Euro zurück, was auf kleinere Ausschüttungen der Heliad Management GmbH beruhen dürfte.

Nach starker operativer Entwicklung in H1 dürften die Management Fees für die Kernbeteiligung Heliad allerdings wieder steigen. FinLabs Einstellung in die Neubewertungsrücklage nahm gegenüber dem Vorjahr (-5,2 Mio. Euro) bereits stark zu (11,1 Mio. Euro), was ebenfalls auf Heliad (Anteil FinLabs: 45,3%) zurückzuführen sein dürfte. Bei der Beteiligung zeigen sich auch erste Effekte der geplanten Portfoliobereinigung. So hat die Tochter kürzlich eine Ad Hoc über die Veräußerung von 500.000 Flatex-Aktien zum Kurs von ca. 40,00 Euro veröffentlicht, wodurch ihr ein Betrag von rund 21,0 Mio. Euro zufloss. Nach der Transaktion hält Heliad noch 5,3% (zuvor: 7,1%). Flatex hatte sich seit Jahresbeginn stark entwickelt (+67,7%) und konnte operativ mit der Akquisition der DEGIRO-Gruppe den nächsten Meilenstein erreichen. Durch die Übernahme soll Flatex zum größten paneuropäischen Online-Broker aufsteigen und seine

Internationalisierungsstrategie vorantreiben. Im Zuge der Corona-Krise profitierte die Beteiligung zudem von erhöhten Handelsfrequenzen und verzeichnete ein starkes Neukundenwachstum (+288.000).

Auch FinLabs eigenes Beteiligungsportfolio konnte sich weiter gut entwickeln. Die TradingPlattform nextmarkets (Anteil: 31%) plant mit dem Markteintritt in UK die Internationalisierung. Kapilendo (Anteil: 14%) wurde erst kürzlich von der Zeitschrift ,,Euro am Sonntag' zur besten Crowd-Investing-Plattform gewählt und hat inzwischen ein Finanzierungsvolumen von mehr als 65 Mio. Euro platziert. Der Eintritt von Deposit Solutions (Anteil: 7,2%) in den US-Markt dürfte sich u.E. Corona-bedingt leicht verzögern. Die auf cloud-basierte Mikrofinanztransaktionen in Afrika spezialisierte AWAMO (Anteil: 18%) verfügt inzwischen über mehr als 860.000 Kunden und generiert ein Transaktionsvolumen von etwas über 9 Mio. Euro. FinLabs Blockchain-Fonds hat bereits 15 Beteiligungen aufgebaut. Erst am Dienstag meldete die auf elektronische Identifikationslösungen spezialisierte Authada den Einstieg eines strategischen Investors, der Authada unter vordefinierten Bedingungen künftig sogar ganz übernehmen könnte.

