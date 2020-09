Anlass der Studie: Update Report

Weiterer Schritt der medondo-Übernahme geschafft



In den vergangenen zwölf Monaten haben sich die amalphi-Aktien deutlich besser entwickelt als der DAX (+30,9% vs. 2,1%). Wir führen dies auf die angekündigte Übernahme von medondo zurück, die wir für amalphi als wertsteigernd einstufen. Wir bestätigen unser aus einem DCF-Entity-Modell abgeleitetes Kursziel von EUR 5,70 je Aktie (Base-Case-Szenario) und unser Buy-Rating für die Aktien der amalphi AG.



Heute hat amalphi bekannt gegeben, dass die Barkapitalerhöhung von rund 1,7 Mio. neuen Aktien zum Kurs von EUR 2,50 je Aktie vollständig und zum Großteil bei bislang nicht an amalphi beteiligten Investoren platziert wurde. Mit dem Bruttoemissionserlös von EUR 4,2 Mio. sollen insbesondere die Produktent- und -weiterentwicklung der cloud-basierten medondo- Abrechnungssoftware und der anschließende Markteintritt finanziert werden. Mit Eintragung der Kapitalerhöhung wird das Grundkapital von EUR 4,3 auf EUR 6,0 Mio. ansteigen.



Die endgültige Übernahme der medondo AG soll zeitnah durch eine weitere Kapitalerhöhung von 4,4 Mio. Stück Aktien und die Einbringung der Gesellschaftsanteile im Zuge einer Sacheinlage vollzogen werden. Auf Basis eines fixierten Kaufpreises von EUR 2,50 je Aktie wird medondo mit einer Bewertung von EUR 11,0 Mio. übernommen. Bezogen auf die von uns für medondo erwarteten Finanzkennzahlen entspricht dies einem EV/Umsatz- bzw. EV/ EBITDA-Kaufpreismultiple 2023e von 0,80x bzw. 3,1x - deutlich unter den vergleichbaren Bewertungskennzahlen der Peergroup.



