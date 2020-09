DE30: Gemischter Handel in Europa

++ Großbritannien und Frankreich meldeten einen täglichen Rekordanstieg der COVID-19-Infektionen ++ DE30 testet die Unterstützungszone bei 12.600 Punkten ++ BMW (BMW.DE) wird eine Strafe in Höhe von 18 Millionen Dollar wegen irreführender Verkaufszahlen zahlen ++



Die Aktien in Europa werden heute gemischt gehandelt, wobei der DE30 um 0,4% und andere wichtige Indizes zwischen 0,4% und 0,7% fielen, während der FTSE 100 um 0,30% anstieg, da sich die täglichen Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus in ganz Europa weiter beschleunigen, wobei Großbritannien und Frankreich seit Beginn des Ausbruchs täglich rekordhohe Neuinfektionen melden. Die französische Regierung hatte bereits am Mittwoch zusätzliche restriktive Maßnahmen, vor allem in Großstädten, angekündigt, um die Krankheit einzudämmen. Unterdessen begrüßten die Investoren die Aussicht auf weitere fiskalische Impulse durch die USA. Die Demokraten arbeiten an einem neuen, kleineren Gesetzentwurf in Höhe von 2,4 Billionen Dollar, während sie versuchen, die Gespräche mit den Republikanern voranzubringen.

Der DE30 durchbrach am Montag deutlich die Untergrenze des Dreiecksmusters, aber die Verkäufer konnten die Dynamik nicht aufrechterhalten und der Rückgang kam bei 12.600 Punkten zum Stillstand. Sollte es dem Kurs gelingen, darüber zu bleiben, könnte ein Aufwärtsimpuls in Richtung der Widerstandsmarke von 13.300 Punkten erfolgen. Sollte es jedoch zu einem starken Durchbruch nach unten kommen, dann könnte ein weiterer Abwärtsimpuls in Richtung 12.160 Punkte möglich sein. Quelle: xStation 5

Die BMW AG (BMW.DE) und zwei US-Tochtergesellschaften werden eine Geldstrafe in Höhe von 18 Millionen US-Dollar an die Securities and Exchange Commission zahlen, um Anschuldigungen zu klären, dass sie irreführende Informationen über das Einzelhandelsvolumen des Unternehmens in den Vereinigten Staaten offengelegt haben, während sie gleichzeitig rund 18 Milliarden US-Dollar für die Ausgabe von Unternehmensanleihen aufgebracht haben.

Der Aktienkurs von BMW (BMW.DE) prallte von der Aufwärtstrendlinie ab, die zusätzlich durch die 50-Tage-Linie (grüne Linie) verstärkt wird. Aktuell nähert sich der Kurs dem Widerstand bei 47,80 Euro. Sollte es den Käufern gelingen, diesen zu durchbrechen, könnte ein Aufwärtsimpuls in Richtung 50,63 Euro ausgelöst werden. Auf der anderen Seite könnten sich die Rückgänge vertiefen, sobald der Kurs unter die oben genannte Trendlinie durchbricht. In diesem Fall läge die nächste Unterstützung bei 45,00 EUR. Quelle: xStation 5

Gestern informierten die Anwälte der Bayer AG (BAYN.DE) und Verbraucher, die das Unternehmen wegen des Vorwurfs verklagen, sein Unkrautvernichtungsmittel Roundup habe Krebs verursacht, dass sie weiterhin tausende von Fällen lösen und damit die Aussichten für den 11-Milliarden-Dollar-Deal zur Beendigung des Rechtsstreits verbessern. Die Anhörung am Donnerstag stand im Gegensatz zu dem strittigen Ton zwischen den Parteien im vergangenen Monat, der Bedenken aufkommen ließ, das Rahmenabkommen könnte sich auflösen. Der Richter entschied, den Rechtsstreit bis zum 2. November auszusetzen, und bat die Parteien zu diesem Zeitpunkt um ein Status-Update.

Daimler (DAI.DE) kündigte an, die Motoren- und Getriebefabriken in Berlin und Stuttgart im Vorgriff auf den Produktionsbedarf umzurüsten, da die Umstellung auf Elektrofahrzeuge verstärkt werde. Daimler sagte, die deutschen Gewerkschaften seien beteiligt, da die Pläne des Unternehmens bis 2025 zu einem Abbau von rund 20% der 18.500 Mitarbeiter in Stuttgart führen würden.

Dokumente, die von der Süddeutschen Zeitung beschafft und später dem International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) mitgeteilt wurden, scheinen zu zeigen, dass die Deutsche Bank (DBK.DE) rund 4 Milliarden Dänische Kronen (627 Millionen Dollar) in sogenannte Mirror Trades über die Danske Bank in Litauen bewegt habe. Die Deutsche Bank lehnte eine Stellungnahme ab, und die Danske Bank sagte, sie könne aufgrund der laufenden behördlichen Ermittlungen zu bestimmten Angelegenheiten nicht Stellung nehmen.



