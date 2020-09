Compleo Charging Solutions sieht am Markt derzeit vielfältige Wachstumschancen. Der Hersteller von Ladestationen für Elektroautos benötigt dafür jedoch frisches Geld. Im Interview mit unserer Redaktion erläutert Co-CEO und CFO Georg Griesemann, wie dieses Geld in die Kasse kommen kann. Gleichzeitig sieht der Vorstand eine hohe Nachfrage am Markt. Im bisherigen Jahresverlauf hat man schon fast den Umsatz des gesamten Vorjahres erwirtschaftet.

Dabei steht der mögliche IPO-Kandidat erst am Anfang einer sehr dynamischen Entwicklung. Die Europäische Union will die Zahl der öffentlichen Ladepunkte in den kommenden zehn Jahren mehr als Verzehnfachen – auf 2,2 Millionen. Compleo, das DAX-Konzerne und 150 Stadtwerke zu seinen Kunden zählt, dürfte davon profitieren.