Neues Konsumgüter-Bündnis zur Beschleunigung Systemischer Maßnahmen zur Fernhaltung von Entwaldung und Waldschädigung in wichtigen Rohstoffversorgungsketten

Das Aktionsbündnis Forest Positive startet in der Klimawoche 2020 am Dienstag, 22. September, 10:00 EST

Das Aktionsbündnis The Consumer Goods Forum und Forest Positive umfasst Angehörige von 17 Konsumgüterunternehmen mit einem gemeinsamen Marktwert von 1,8 Billionen US-Dollar.

PARIS, 25. September 2020 /PRNewswire/ -- Im Rahmen der Klimawoche 2020 hat The Consumer Goods Forum (CGF) heute offiziell das Aktionsbündnis Forest Positive ins Leben gerufen, dem 17 globale Konsumgütermarken, Einzelhändler und Hersteller angehören, die zusammenarbeiten und ihre gemeinsame Stimme erheben werden, um die systemischen Bemühungen um die Beseitigung von Entwaldung, Waldschädigung und Waldumbau in den wichtigsten Rohstoffversorgungsketten von Palmöl, Soja und Papier, Zellstoff und Verpackungen auf Faserbasis zu beschleunigen und den Wandel in der gesamten Branche voranzutreiben.

Das Bündnis, das von den Vorstandsvorsitzenden der jeweiligen Unternehmen geführt und auf der CGF-Vorstandsebene von Carrefour und Mars Inc. mitgesponsert wird, bringt die größten Konsumgütermarken der Welt mit einem gemeinsamen Marktwert von 1,8 Billionen US-Dollar zusammen. Sein Ziel ist es, seine kollektive Reichweite und sein kollektives Knowhow, seine globalen Netzwerke und Ressourcen zu nutzen, um mit Produzenten, Lieferanten und Händlern sowie mit Regierungen und der Zivilgesellschaft zusammenzuarbeiten und sich für Forest Positive-Lösungen einzusetzen. Die Mitglieder des Aktionsbündnisses Forest Positive sind:

Carrefour

Colgate-Palmolive Company

Danone

Essity

General Mills

Grupo Bimbo

Jerónimo Martins

Mars, Incorporated

METRO AG

Mondelēz International

Nestlé

P&G

PepsiCo

Sainsbury's

Tesco

Unilever

Walmart

Das Aktionsbündnis Forest Positive hat sich verpflichtet, in den folgenden Schlüsselbereichen zu agieren:

1) Mit Lieferanten und Händlern zusammenzuarbeiten und sie aufzufordern, Forest Positive-Maßnahmen in ihren gesamten Rohstoffbetrieben zu implementieren;

2) Sich zusammenzuschließen, um die Herausforderungen des Waldschutzes in wichtigen Produktionslandschaften anzugehen;

3) Regierungen und Interessenvertreter ermutigen, ein günstiges Umfeld für den Waldschutz zu schaffen;

4) Gewährleistung von Transparenz und Rechenschaftspflicht durch regelmäßige Berichterstattung über die Fortschritte.