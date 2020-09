^ DGAP-News: HELLA GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Hauptversammlung HELLA GmbH & Co. KGaA: HELLA Hauptversammlung beschließt Aussetzung der Dividendenzahlung.

- CEO Dr. Rolf Breidenbach: "Wir wollen das Unternehmen so stark wie möglich halten und unsere finanzielle Flexibilität nach vorne heraus nachhaltig absichern"



- Aktionäre stimmen allen Tagesordnungspunkten zu; Geschäftsführung, Gesellschafterausschuss und Aufsichtsrat mit großer Mehrheit entlastet

- 500 Aktionäre und Gäste verfolgen virtuelle Hauptversammlung; 86 Prozent des stimmberechtigten Grundkapitals vertreten



Lippstadt, 25. September 2020. Die Aktionärinnen und Aktionäre der HELLA GmbH & Co. KGaA haben auf der heutigen, erstmals rein virtuell abgehaltenen ordentlichen Hauptversammlung allen zur Abstimmung stehenden Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zugestimmt. Unter anderem beschlossen die Anteilseigner mit 99 Prozent der Stimmen die Aussetzung der Dividendenzahlung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2019/2020 (1. Juni 2019 bis 31. Mai 2020). Auch die Entlastung der Geschäftsführung, des Gesellschafterausschusses sowie des Aufsichtsrates wurde mit großer Mehrheit beschlossen.



"Ich freue mich, dass unsere Aktionärinnen und Aktionäre uns weiterhin ihr Vertrauen schenken. Gerade in diesen herausfordernden Zeiten ist das ein wichtiges Signal", sagte Dr. Rolf Breidenbach, Vorsitzender der HELLA Geschäftsführung. "Unser Ziel ist es, das Unternehmen so stark wie möglich zu halten und unsere finanzielle Flexibilität nach vorne heraus nachhaltig abzusichern. Der Dividendenbeschluss bietet uns hierfür zusätzliche Freiheitsgrade."



So betonte HELLA CEO Dr. Rolf Breidenbach in seiner Rede, dass der Wettbewerbs- und Kostendruck in der Automobilindustrie weiter steigen werde. "Das Umfeld wird sich noch einmal deutlich verschärfen. Darauf stellen wir uns proaktiv ein, indem wir weiterhin konsequent in Software, Digitalisierung, Automatisierung und automobile Trends wie Elektromobilität und autonomes Fahren investieren. Zugleich werden wir aber auch strukturelle Anpassungen vornehmen, um unsere Wettbewerbsfähigkeit kostenseitig zu stärken. Denn es ist immer besser aus einer Position der Stärke heraus zu agieren. Und HELLA ist stark: Wir sind strategisch gut aufgestellt. Wir haben ein zukunftsträchtiges Geschäftsmodell, wir sind weltweit präsent und in zahlreichen Produktfeldern technologisch führend. Unser Ziel ist es, dass dies auch weiterhin so bleibt."